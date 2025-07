Nyári elfoglaltságot kínál a csökmői Faluház a gyerekeknek

Tíz napon keresztül utaztak a gyerekek kísérővel a füzesgyarmati strandra, ahol szakképzett oktató foglalkozott velük. Ezt követő héten Barangoló Napközis Tábor várta az apróságokat. Öt napon át a környék érdekesebbnél érdekesebb helyeit látogatták meg. A szervezők célja az volt, hogy a gyerekek megtapasztalják, a közelben is lehet jó kirándulóhelyeket találni. Voltak helyben vadásznapon, amikor a Csökmői Sólyom Vadásztársaság szíves vendéglátását élvezte a kis csapat. Vadászkutya és madár bemutató volt, valamint G. Nagy Péter, a társaság tagja főzte az ebédet.

Termésekből szép nyári képek készültek Csökmőn

Forrás: B. Kiss Andrea

Kedden a viharos időjárás miatt a Faluházban maradtak és játék, vetítés volt a program. Szerdán Berettyóújfaluba látogattak a Bihari Múzeumba és a Bodorka Népmesepontba, ahol izgalmas foglalkozásokon vehettek részt. Csütörtökön Gyomaendrődre utaztak, ahol a Hármas-Körösön hajóztak, majd az Aranka Babamúzeumban csodálták meg a rengeteg különféle babát. Hazafelé Körösladánynál a duzzasztót nézték meg, másnap pedig a békéscsabai játszóházban zárták a tábort. A következő héten minden délelőtt könyvtárnapköziben vehettek részt a gyerekek, ahol szintén sok érdekes program kínálkozott: kutyaiskola bemutatója, mézeskalács díszítés, néptánc tanulás, számháború, kézműveskedés, arcfestés, csillámtetkó, és sok más izgalmas elfoglaltság. Most már a táborok véget értek ugyan, de a Faluházban folyamatosan lesz lehetőség kikapcsolódásra a kisebb-nagyobb gyerekeknek. Egy játékszoba várja ping-pong, darts és csocsó lehetőséggel a baráti társaságokat, valamint a könyvtárban is lehet társasjátékozni, színezni a kölcsönzésen túl is.