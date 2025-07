Így kell felpezsdíteni a hangulatot a Campus Fesztiválon, fotókon a WellHello koncertje

Tovább pörög a buli a Nagyerdő fái alatt, már a harmadik napján is túl van a Campus Fesztivál 2025-ben. Ez azonban egy pillanatig sem jelenti azt, hogy megfáradt volna a közönség, ugyanis a koncertek most is egymást érték.

Forrás: Czinege Melinda

A WellHello zenekart talán senkinek nem kell bemutatni, a 11 éve alakult banda évről évre nagy számban mozgatja meg a rajongóit, és ez most sem történt másképp. Bár péntek délután leszakadt az ég, az időjárás nem igazán ijesztett rá a fesztiválozókra, éppen ezért a srácok koncertjére is rengetegen összegyűltek a Debreceni Egyetem Színpada előtt.