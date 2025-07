Debrecen polgármestere is reagált a campusos Majka-ügyre

Korábban beszámoltunk róla, hogy számos külföldi és magyar előadó lépett fel a Campus Fesztiválon, többek között Majka is. Majoros Péter koncertje nagy port hagyott maga után, hiszen fellépése során olyan színpadi elemet tartalmazott, amelyen sokan megbotránkoztak. A Csurran, cseppen című számának végén a miniszterelnököt megszemélyesítő Majka egy „Isten áldja Bindzsisztánt, b...zdmeg!” felkiáltással tisztelgett hallgatóságának, majd az egyik közreműködő egy fordítva megfogott mikrofonnal eljátszotta, hogy fejbe lövi a rappert. Majka, beleélve magát a rögtönzött kivégzési jelenetbe, össze is esett. A Campus Fesztivál szervezői is nyilatkoztak az esettel kapcsolatban, amely itt olvasható.

A Campus Fesztiválon Majka viselkedése felháborító volt

Forrás: Napló-archív

Papp László polgármester álláspontja a Campus Fesztivállal a napokban megjelent hírekkel kapcsolatban:

A Campus Fesztivál szervezői – Debrecen városa és a Debreceni Egyetem támogatásával – 17 éve dolgoznak azon, hogy a fesztivál évről évre színvonalasabb szórakozási lehetőséget nyújtson a látogatóknak és a helyi összefogásnak köszönhetően a legrangosabb fesztiválok egyike lett hazánkban – számolt be róla a Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal. Mint írják, a színpadon történő produkciókért és annak következményéért kizárólag a produkciót létrehozó előadó és stábja a felelős és semmiképp nem a szervezők, a közönség, a fesztiválozók!

Polgármesterként elhatárolódom és egyben elítélek minden olyan tevékenységet, amely az erőszakot öncélúan, politikai indíttatásból mutatja be, vagy arra bármilyen formában utal. Sajnálatosnak tartom, hogy egy kulturális fesztivál a szervezők szándékával ellentétben, akár az előadók politikai nézetéből fakadóan, politikai viták kereszttüzébe kerül. A Campus Fesztivált nem ezzel a céllal hívtuk életre, hanem azzal, hogy a magyar és a nemzetközi könnyűzenei élet minőségi fesztiváljaként elsősorban szórakoztasson. Ez a cél vezet bennünket a jövőben is.

Ajánljuk még: