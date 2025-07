John Newman hatalmas bulit csapott a Campus nagyszínpadán - fotókkal, videóval!

A Campus Fesztivál 2025 második napján is rengeteg sztár lépett fel az ország egyik legnagyobb buliján. Köztük volt az angol John Newman is, akinek egyik legismertebb száma, a Love Me Again több mint 1 milliárdos megtekintésnél tart a YouTube-on. Csütörtök este adott koncertet a Metal-Sheet nagyszínpadán a fesztiválozóknak.

John Newman is fellépett a Campus Fesztivál nagyszínpadán

Fotó: Vida Márton Péter

Ahogy a képeken is látszik, hatalmas bulit csapott a rajongóknak a 35 éves brit énekes, dalszerző, aki a soul-pop és elektronikus zene világában vált ismertté. Nem kevesebb mint 6 millió lemezt adott el csak az Egyesült Királyságban.