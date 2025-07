Berobbant a Campus Fesztivál Debrecenben

Jákob Ramóna szépsége mellett kisugárzásával és profizmusával is kitűnt

Nem először számolunk be hajdúszoboszlói származású modellről: Jákob Ramóna már korábban is sikert aratott, most pedig Európa egyik legrangosabb nemzetközi modellversenyén, a Top Model of the World-ön hódította meg a zsűrit. Az Egyiptomban rendezett döntőn negyven versenyző közül választották ki a győztest – a korona pedig végül Ramóna fejére került – olvasható a Tények.hu-n.