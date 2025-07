Amerikai világsztárok? Áh, dehogy! Ők a Campus Fesztivál legnagyobb formái! – fotókkal, videóval

Mint megtudtuk, 5 éve alkotnak egy párt, Nyíregyházáról érkeztek Debrecenbe a Campus Fesztiválra, de nem ez az első alkalom, hogy itt járnak, mert már voltak többször is, sőt, korábban már a Balaton Soundon is megfordultak nem egy alkalommal. Nagyon szeretnek bulizni, és ez látszik is, Sándor a szettjéről pedig csak annyit mondott, ő így érzi jól magát, nem inspirálta senki, ez önmaga, és biztosított minket afelől, minden nap egyre jobb szettekben fog feltűnni. Kíváncsiak vagyunk, hogy beváltja-e az ígéretét, de nem olyan fickónak tűnik, aki mellébeszél...