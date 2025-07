Mi is meglepődtünk, hogy ezt el lehet hagyni egy fesztiválon, de megtörtént

Az elmúlt héten zajlott Debrecenben a Campus Fesztivál, ami ismét rengeteg embert csalogatott ki a Nagyerdő fái alá. Még alig zárta be a kapuit a térség legnagyobb bulija, épp csak számot vetettek arról, mi minden történt az idén, már a jövő évi dátumot is bejelentették. De persze nem érdemes ennyire előre rohanni, ugyanis az idei fesztivál sem telt el anélkül, hogy pár elhagyott dolgot ne találtak volna.

Idén is nyoma veszett néhány tárgynak a Campus Fesztiválon

Sajnos, ahol ennyi ember együtt bulizik, megesik, hogy néhányan nem visznek magukkal haza mindent, bármennyire is vigyáznak a holmijukra. A szervezők most is nyilvánosságra hozták a talált tárgyak listáját, ami ahhoz képest, hogy 121 ezer látogató volt kint, nem is olyan hosszú. Összesen hét darab bankkártya keresi a gazdáját, a szervezők ezeket leadták a kártyákat kibocsájtó bankok fiókjaiban, így a tulajdonosok ott vehetik át őket. 26 személy diák- és személyi igazolvány, lakcímkártya, hatósági igazolvány, jogosítvány vagy MÁK hatósági igazolvány nélkül tért haza, ezeket Debrecenben, a Piac utca 42-48. szám alatti Kormányablakban szerezhetik vissza a tulajdonosok.

Apróságoknak is nyoma veszett a Campus Fesztiválon

A fontos iratok és kártyák mellett több tárgynak is nyoma veszett, amelyek minden bizonnyal azóta is nagyon hiányoznak a tulajdonosaiknak. Valahol van egy személy, aki nagyon hiányolhatja a sminktükrét, másnak éppen amiatt van szerencséje, hogy meleg van, emiatt nincs szüksége az elhagyott bőrdzsekijére vagy kötött pulóverére. Van, aki rohanhatott új töltőkábelért, mert a régit valahol a fesztivál területén hagyta. De szomorúan várja a tulajdonosát egy esőkabát és több táska is, ráadásul a pénteki eső miatt a napszemüveget is elég lett volna eltenni ahelyett, hogy valahol magára hagyják. Pórul járhatott az is, aki a hotelszobája kártyáját hagyta el, de annak sem lettünk volna a helyében, aki buli után az ajtóban állva kereste ugyan a kulcsát, de nem találta. Reménykedünk abban is, hogy az is sikeresen haza gyalogolt már, aki robogóval érkezett, de kulcs híján már lassabban tudta le az utat.

A legérdekesebb talált tárgy azonban egy bevásárlószatyor volt, ami igencsak különös tartalommal jutott el a szervezőkhöz: volt ugyanis benne egy töltőkábel, két darab péksüti - bár, ez azóta már biztosan alaposan megszáradt, de egy kis fantáziával akár még új életre is kelhet -, és talán mindenki legnagyobb meglepetésére egy üveg vodka. Az első kettőért talán nem is fáj annyira a szíve a fesztiválozónak, utóbbit azonban lehet, hogy azóta is nagyon keresi.

A talált tárgyak teljes listája: UniCredit Bankkártya

Átvehető: UniCredit Bank, Kossuth Lajos utcai fiókjában (Debrecen, Kossuth Lajos u. 25-27.).

Tulajdonos: Sz. Anita Raiffeisen Bankkártya

Átvehető: Raiffeisen Bank, Piac utcai fiókjában (Debrecen, Piac u. 18).

Tulajdonos: V. Patrik OTP Bankkártyák – SZÉP kártyák

Átvehetők: OTP Bank, Hatvan utcai fiókjába (Debrecen, Hatvan u. 2-4, 4025).

Tulajdonosok: Cs. Tamás

G. Zsigmond

J. Tamás

H. Balázs

H. Iván Diák- és személyi igazolványok, lakcímkártyák, hatósági igazolvány, jogosítvány, MÁK hatósági igazolvány

Átvehetők: Debrecen Járási Hivatal, Kormányablak (4026 Debrecen, Piac utca 42-48.). H. Iván

Sz. Nóra

Sz. Nóra

V. Zsuzsa

B. Vanda

L. Lajos

Sz. Krisztián

B. F. Bence

E. Viktor

H. Krisztián

V. Tamás

K. L. Attila

M. A. Vivien

H. Attila

H. Alexandra

R. P. Mira

N. M. Alex

N. Zoltán

U. Hanna

G. Ádám

F. Sára

F. Z. Dénes

B. Marcell

B. Richárd

M. K. Kitti

T. P. Réka Tárgyak

Átvehetők 07.22-től nyitvatartási időben a Redben (Nagyerdei Stadion).

H-P: 8:00 – 21:00

Sz-V.: 10:00 – 18:00 1 db Fehér kézi smink tükör (ledes)

1 db VapSolo twins (lila színű)

1 db VapSolo twins (menta zöld színű)

1 db fekete power bank

1 db napszemüveg tok (fekete)

1 db IQOS szürke színű

1 db IQOS menta zöld színű

1 db Dechatlon Quechua esőkabátlevél mintás

1 db Bright Madness övtáska (barna színű)

1 db JBL füllhallgató (tokban)

1 db karkötő ikrek medállal

1 db kulcscsomó Debreceni Egyetem szalaggal (7 db kulcs)

1 db kulcscsomó (3 db kulcs Roto)

1 db kulcs (Roto)

1 db Rose cosmetics szemceruza

1 db robogó kulcs (starset kapukulcs)

1 db kulcscsomó (2 db kulcs, kaktus kulcstartó)

1 db kulcs (JMA felirat)

1 db USC C töltő

1 db fejkendő

1 db női pulóver (bordó színű)

1 db Lidl szatyor (tartalma 1 üveg vodka, töltőkábel fehér, 2 db pékáru)

1 db Stradivarius fehér kabát

1 db Zara bőrkabát

1 db Cropp kötött pulóver

1 db Zara kapucnis pulóver

1 db Adventuer táska + övtáska (J. Miklós tulajdona)

1 db irattartó (Sz Nóra tulajdona, Debrecen kártya - Az iratok az okmányirodába leadva)

1 db Visa bankkártya fém (H. János tulajdona)

1 db Aquaticum belépőkártya

1 db Hilton belépőkártya

1 db Unipass Kártya (183 16992540)

1 db Unipass Kártya (761 16982602)

1 db Unipass Kártya (834 16987169)

