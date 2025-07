Ezt bizony elég lesz kipihenni! „Felrobbant” a Nagyerdő szombat este, akkora buli volt a Campuson – ha te is ott voltál, a képeken megtalálhatod magad!

Levegőt alig lehetett kapni, annyian jöttek el Debrecenbe, a Campus Fesztivál utolsó napjára július 20-án, szombaton. Már a beléptetésnél is úgy készültek az őrök, hogy sokkal szigorúbbak lesznek, így például a sajtót sem engedték be ott, ahol eddig, a tömeggel együtt kellett vonulni, és végighaladni a beléptetés folyamatán. Ez persze érthető, hiszen elképesztő sokan érkeztek a Nagyerdő szívébe már a kora esti órákban is. Amit rögtön feltűnő jelenségként észleltünk, azok a lufis emberek voltak, akik magukra kötötték a lufikat, hogy megtalálják őket, ha esetleg elvesznének – baráti társaságokban, családosoknál, sőt, még pároknál is gyakran előfordult ez a biztonsági megoldás. Természetesen bőven történt más is, ami miatt emlékezetes maradt a zárónap.

A Campus Fesztivál utolsó napján is csúcsra járatták a hangulatot a bulizók

Forrás: Katona Ákos

Campus Fesztivál 2025: már kora este „felrobbantak” a színpadok

Még egy teljes kört se tettünk meg szinte a belépés után, a Debreceni Egyetem színpadánál óriási bulit csapott 6-7 óra között a SunCity Brass, akik, hát fogalmazzunk úgy, nem a szokványos fúvószenekar kategóriájába tartoznak. Elektronikus zenei alapra fújták a dallamokat, és meg kell hagyni, megmozgatták rendesen a közönséget, aki pedig csak arra járt is óhatatlanul előkapta a telefonját, hogy videót készítsen a különleges formációról.