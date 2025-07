Már az első nap nagyot szólt a Campuson! Rengeteg fotót hoztunk róla, keresd magad a képeken!

„Nagykorúságához” közeledve egyre vadabbul tombol a Campus Fesztivál. Mi lesz jövőre, amikor a 18-at tölti?! No, de ne szaladjunk még ennyire előre, hiszen az idei Campus is még csak az első napon van túl, a java még hátra van. És már a szerda is igen erősre sikerült: tulajdonképpen onnantól kezdve, hogy átléptük délután 2-kor a rendezvény kapuját, jókora sort észleltünk magunk mögött, akik egy kis biztonsági motozás után beleszagolhattak a Nagyerdő „fesztiválillatú” zöld környezetébe.

Hatalmas volt a hangulat a Campus Fesztivál nyitónapján

Campus Fesztivál 2025: a magyar előadók már a nyitónapon fergeteges hangulatot kreáltak

Akik sátraznak, jól felpakolva egyenesen a kemping felé vették az irányt, mások pedig elindultak feltérképezni a terepet, keresték, hol lehet hűsíteni a nyári forróságot, vagy akik már korán bulizni akartak, a Made in Debrecen színpadon fellépő rockzenekarok koncertjein élhették ki tarthatatlan tombolási vágyaikat.