Világsztárok a Campus fesztiválon! Mutatjuk a pénteki fellépőket

Péntek este az amerikai The Chainsmokers lép fel a szerdán kezdődött debreceni Campus Fesztiválon, a kéttagú formáció 2014-től az EDM zenei irányzat kedvelőinek nagy kedvencévé vált. Mutatjuk, kikkel bulizhatnak a debreceni fesztivál harmadik napján a szórakozni vágyók.

Pénteken is nagy bulira készülhetnek a Campus Fesztivál résztvevői!

Fotó: Czinege Melinda

A The Chainsmokers párosa – Alex Pall és Andrew Taggart – az EDM (Electronic Dance Music) és a pop közötti vonalon mozog stílus tekintetében. 2014-ben tették le az első alapkövet a világsztárrá válás útján, méghozzá a #Selfie című slágerrel, amiről kapcsolatosan egy interjúban elmondták, hogy eredetileg szatirikus szándékkal készült, ironikus tehát, hogy mégis ezzel robbantak be. A következő években megállíthatatlanul adták ki az ismertté vált slágereiket, többek között a Roses, a Don't Let Me Down, vagy a Closer – hogy csak néhányat említsünk – vitathatatlanul a páros kiemelt szerzeményei közé tartozik.

Az amerikai duó előtt, péntek délután a Metal-Sheet nagyszínpadán folyamatosan lépnek fel olyan neves előadók, mint JC Stewart, Margaret Island, Bagossy Brothers Company, Halott Pénz, majd 23:10-kor a The Chainsmokers zárja a sort. Ezen kívül még sok előadó szolgáltatja a hangulatot a fesztivál területén, a pénteki fellépőket itt találjátok.

