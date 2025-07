Leszakadt az ég, de a buli még annál is nagyobb volt a Campus pénteki napján – te ott voltál? Keresd meg magad a képeken!

Apropó, ha már a daloknál tartunk: nem volt túl ideális csak a nap felé nézni igazán, mint ahogy megénekelték Bagossyék rögtön a koncert elején, mert esővizet és szürke fellegeket láthatottunk csak. A maroknyi tömeget persze ez nem érdekelte, a hátrébb húzódó, menedéket kereső sokaságot viszont annál inkább, egészen addig a pontig, míg a hegedűszó végül elkergette a fellegeket, lecsendesítette valamelyest az esőt, és egy emberként rohant mulatni a tömeg. Természetesen nem maradt el az Olyan ő refrénjének skandálása sem, amit habár lehet sokszor hallottunk már, de még mindig „hidegrázós” élmény.

Elképesztő mulatás következett az eső után a Campus Fesztivál pénteki napján

Még egy kicsit a mulatságnál maradva, a Debreceni Egyetem színpadán többek között Nótár Mary is fellépett, és rendesen megtáncoltatta a közönséget: már az első számnál óriási sikítás fogadta az énekesnőt, aki bomba slágereivel már rögtön az első percekben felrobbantotta a parkettet. A Rázd meg és a Csók, csók, puszi is táncra perdített fiúkat-lányokat egyaránt, és olyan önfeledt állapotba kerültek a rajongók, hogy amikor Mary megkérdezte, ki szerelmes, hirtelen mindenki felemelte a kezét – nem is csoda, hogy aztán a Nagyon kamavtu és a Ciao Bella-feldolgozás is beindította még azokat is, akik nem táncoslábúak.