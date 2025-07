Bulihuligánokat megszégyenítő estét produkált Party Nyunyó! Találkoztál vele a Campus Fesztiválon?

Felejthetetlen volt Campus Fesztivál szombat estéje

Levegőt alig lehetett kapni, annyian jöttek el Debrecenbe, a Campus Fesztivál utolsó napjára július 20-án, szombaton. Már a beléptetésnél is úgy készültek az őrök, hogy sokkal szigorúbbak lesznek, így például a sajtót sem engedték be ott, ahol eddig, a tömeggel együtt kellett vonulni, és végighaladni a beléptetés folyamatán. Ez persze érthető, hiszen elképesztő sokan érkeztek a Nagyerdő szívébe már a kora esti órákban is. Ilyen volt a szombat este, sok-sok fotó, videó ebben a cikkünkben: