Ennyi pénzből már... Na, te mit csinálnál? Durva, mennyit költenek a fiatalok a Campus Fesztiválon! – videóval

Van, aki spórol, van, aki inkább nem is nézi már az árakat, és lesz, ami lesz! Bekukucskáltunk egy kicsit a fesztiválozó fiatalok pénztárcájába a Campus Fesztivál nyitónapján, szerdán, kíváncsiak voltunk, hogy kire mennyire igaz a „carpe diem”, azaz a mának élés anyagilag. No persze, volt, aki ha nem is könyvelői pontossággal, de napokra lebontva magyarázta, hogyan jön ki neki a matek. Nézzük!

Egyesek nem akarják felélni a keretet, mások meg már nem is nézik, mennyit költenek a Campus Fesztiválon

Forrás: Czinege Melinda

Campus Fesztivál 2025: ennyit költenek a fesztiválozók

Levi, Beni, Luca és Sebi Budapestről érkeztek négy napra a Campus Fesztiválra. Ők bérletet vásároltak, illetve jól fel is pakoltak, ugyanis a kempingben állítottak fel sátrat, ahol pár órácskát eltöltenek éjszaka, hogy rápihenjenek a következő napra. Hogy mennyire pihentették rá a bankszámlájukat a Campusra, az is kiderült:

Tavaly szerintem ilyen 60-65 ezret hagytam itt, ez most nem cél, de lehet útba esik ugyanez a költés

– mondta Levi, aki tehát elmondása alapján nem fukarkodik rászánni a pénzt arra, hogy jól érezze magát (persze, tisztában vagyunk azzal, hogy vannak esetek, amikor ez nem csak a szándékon múlik). Beni és a többiek már egy kicsit alálőttek ennek az összegnek, ő és Luca 30-40 körül saccolták a költőpénzt, míg Sebi a napi 10-15 ezret tűzte ki maximumnak. Abban pedig – kissé elpoénkodva a kérdést – mindannyian egyetértettek, hogy ha kifogynak, akkor „keselyűznek” vagy „cápáznak” (ki hogy ismeri) majd, vagyis ami mások meghagytak, azt ők „eltakarítják”. Hát, reméljük, ezt tényleg nem gondolták komolyan.

90 ezer forintot – hangzott el a lényegre törő válasz Ádámtól arra kérdésre, hogy mennyit tervez költeni az idei Campuson.

Barátja, Zsigmond bevallása szerint valamivel kevesebbel, 80 ezer forinttal vágott neki a négy napnak Debrecenben, de azt azért ki lehetett következtetni a mondandójából, hogy nem tervezi mindet elkölteni:

Remélem, hogy valamivel még hazamegyek

– mondta. Nina viszont annyira nem aggódik, mert elmondása szerint kártyával fizet mindenhol, és ami elmegy róla, az... Az csak egyszerűen elmegy, és kész. Vajon ő hívja majd meg a fiúkat, ha ők kinullázták magukat? Csak nem...

