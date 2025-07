Hivatalosan is megnyitották a Campus Fesztivált! – fotókkal

Idén is jótékony célra gyűjtenek a Campus Fesztiválon

– A fesztiválhoz szükség van jó helyszínre, programokra, szervezőkre és jó közönségre, illetve megbízható, kitartó támogatókra és Debrecenre – emelte ki Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem kancellára.

Harangi Emil, a METÁL-SHEET Kft. ügyvezetője meggyőződése, hogy nem az számít, kinek mennyi vagyona van, a Campus Fesztiválon mindenképpen gazdagodni fog valamivel, ezért tulajdonképpen csak itt kell lenni.

Puskás András, az MBH Bank vezérigazgató-helyettese szerint a Campus Fesztivál Magyarország legszerethetőbb fesztiválja.

– Azt kívánom a Campus Fesztiválnak, hogy jövőre még nagyobb színpadot tudjanak felállítani még több támogatóval – Győrösi Pál László, a Richter Gedeon Nyrt PR-menedzsere.

Miklósvölgyi Péter, a Campus Fesztivál fesztiváligazgatója rávilágított, hogy a Campus addig él, ameddig összefog a közösség a támogatókkal. Tavalyhoz hasonlóan most is gyűjtöttek jótékony célra egy debreceni kisfiú, Micskó Benjámin gyógyulásáért, akinek 1,3 milliárd forintot kell összegyűjteni a kezeléseire, amiből már csak 300 millió forint hiányzik. A támogatói jegyekből befolyt összeggel kapcsolatban már kiállítottak egy csekket, amit be is mutatott a fesztiváligazgató: bejelentette, 16 millió forint gyűlt össze.

A nagyszínpadot Dánielfy Gergő nyitotta meg: