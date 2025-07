Még az orgonabokrok is ámulattal hallgatták Manuelt a Campuson - fotókkal!

Július 16-án, délután 2-kor megnyitott az ország egyik legnagyobb fesztiválja, a debreceni Campus Fesztivál, ahol olyan külföldi sztárok is fellépnek, mint Jason Derülo, John Newman vagy a The Chainsmokers. A Campus Fesztivál 2025-ben is felvonultatja a magyar zenei élet legjobbjait is, szerdán például Manuel adott koncertet a Metal-Sheet nagyszínpadon.

Manuel is fellépett a debreceni Campus Fesztivál nagyszínpadán

Forrás: Napló-archív

Ahogy a képeken is jól látszik, rengeteg fiatal volt kíváncsi a zenészre, aki 2019-ben tűnt fel az X-Faktor nevű tehetségkutató műsorban, azóta viszont megállás nélkül teltházas koncerteket ad szerte az országban. Nézd meg te is a koncerten készült galériánkat!