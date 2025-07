Hol a pénztár? Mikor lép fel? Melyik busz megy? – minden infó egy helyen a Campus Fesztiválról!

Pár nap, és kezdetét veszi hazánk egyik legnagyobb fesztiválja Debrecenben! Akár rutinos fesztiválozó vagy, akár csak egy-egy egy napra mész, jól jöhet egy kis útmutató, hogy mivel vár a Campus Fesztivál 2025-ben – ha pedig még új lesz neked a Campus, akkor főleg. Csokorba gyűjtöttük a július 16. és 19. (szerda-péntek) közötti legszükségesebb infókat többek között a közlekedést, a koncerteket, azok megközelítését, a parkolást és a biztonságot illetően is.

Komoly nevekkel vár a Campus Fesztivál 2025-ben is!

Campus Fesztivál 2025: kezdjük a sort a legnagyobb nevekkel – kik lesznek az idei Campus-fellépők?

A Campus 2025-ben is világsztárokkal várja a fesztiválozókat a Nagyerdő szívében, közülük két nagy nevet is bejelentettek a szervezők már tavaly év végén: Jason Derulo és a The Chainsmokers láttán kaphatták fel a fejüket az R&B és az elektropop műfajok kedvelői (utóbbiak ráadásul már bezsebeltek egy Grammy-t és egy American Music-díjat is nem mellékesen). Az újra turnézni induló The Dandy Warhols-t is bejelentették, csakúgy, mint a New York-i metálzenekart, a Life Of Agony-t is, akik végül rajtuk kívül álló okok miatt mondták le az európai körútjukat.