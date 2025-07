Nincs megállás! Már szerdán berobbant az idei Campus Fesztivál! – fotókkal, videóval

Vége a várakozásnak, elrajtolt a 2025-ös Campus Fesztivál Debrecenben július 16-án, szerdán 14 órakor. A kapunyitás utolsó másodperceiben együtt számoltak vissza a fesztiválra érkezők, majd szabaddá vált a pálya, az érkezők pedig egy kis biztonsági átvizsgálás után birtokba vehették a fesztiválköntösbe öltözött Nagyerdőt.

Elindult a 2025-ös Campus Fesztivál!

Fotó: Czinege Melinda

Campus Fesztivál 2025: a fesztiválozók egy része már megérkezett

És hogy ki ki(k)nek a koncertjét várja legjobban? Természetesen ezt is kiderítettük! Több társaságot is megkérdeztünk, hogyan tervezik eltölteni az idejüket az ország egyik legnagyobb buliján. Réka és Csenge Miskolcról érkeztek, izgatottan várták, hogy átjussanak a beléptetésen, hogy aztán önfeledten tölthessék Debrecenben a következő napokat. Elmondásuk szerint inkább a magyar előadókra kíváncsiak, közülük is leginkább Krúbira.