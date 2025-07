Őrületes hangulat a nagyszínpadnál: Ilyen volt Dzsúdló koncertje a Campus első napján – fotókkal

Mint arról már korábban beszámoltunk, július 16-án, délután 2-kor megnyitott az ország egyik legnagyobb fesztiválja, a debreceni Campus Fesztivál, ahol nemcsak az olyan külföldi sztárok lépnek fel, mint Jason Derülo, John Newman vagy a The Chainsmokers, hanem a magyar zenei élet legjobbjai is. A Campus Fesztivál 2025-ben már az első nap olyan nevekkel nyitott a Metal-Sheet nagyszínpadon, mint Dánielfy Gergő, Manuel, Desh vagy az este zárásaként Dzsúdló is.

Dzsúdló fergeteges buliját nem felejtik el a Campus Fesztivál résztvevői

Forrás: Katona Ákos

A nagyszínpad utolsó fellépője az első napon nem volt más, mint Dzsúdló. A fiatal miskolci énekes első albuma még a pandémia alatt, 2020-ban jelent meg, a népszerűsége pedig azóta is töretlen. Ezt pedig mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy óriási tömeg gyűlt össze a szerdai fellépésére

