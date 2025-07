Mutatjuk, hogy áll most a Campus Fesztivál építése! Idén is nagy hangsúlyt fektetnek a biztonságra! – fotókkal

Jason Derulo, The Chainsmokers, John Newman – sokan már valószínűleg kívülről fújják a Campus Fesztivál 2025-ös fellépőinek névsorát, mi most csak a legnagyobbakat említettük meg a sok közül. Július 16. és 20. között „fesztiválköntösbe bújik” Debrecen hazánk egyik legjelentősebb nyári eseménye miatt, ahol világsztár fellépők koncertjeire tombolhatja ki magát a közönség. Ahhoz, hogy ez biztonságban történhessen meg, a szervezők fontos lépéseket tesznek, melyekről hétfő délután számoltak be a Nagyerdei Stadionban. Íme a részleteket!

A Campus Fesztivál 2025-ben is biztonságos körülményeket teremt a bulizóknak – a szervezők tartottak erről sajtótájékoztatót

Így lehet még biztonságosabb a Campus Fesztivál 2025-ben

– Nem mindegy, hogyan szórakozunk, ezt biztonságosan is meg lehet tenni – hangsúlyozta Széles Diána alpolgármester, egyúttal a szülőket is kérve, hogy fektessenek le otthon gyermekükkel bizonyos alapvetéseket. Az önkormányzat és partnereinek célja az, hogy segítsenek – mint fogalmazott – a buli hevében megfáradt fiataloknak, hogy abban az állapotban tudjanak pihenni, vizet fogyasztani, majd később biztonságban hazaérni.

Ezzel a céllal hozták létre az úgynevezett ártalomcsökkentő területet (korábban ártalomcsökkentő sátor), amely a Nagyerdei Stadionban lesz elkülönítve, és nem mellesleg légkondicionált.

Leszögezte az alábbiakat, amelyek nélkül tulajdonképpen nem lehet biztonságosan fesztiválozni:

csoportban közlekedjenek a fiatalok, ne egyedül

mindig legyen kéznél a telefon (aktív helyzetjelzővel vagy lokátorral)

alkoholfogyasztás után hidratáljanak megfelelően (vagyis amennyi alkoholt iszik, annyi vizet fogyasszon utána, mondhatni 1:1 arányban)

Idén is eltérő színű karszalagokat kapnak a Campus gyermek, fiatal és felnőtt korú vendégei

Kitért a jegyekre is, miszerint háromfélével lehet belépni: gyerekjeggyel (ami tulajdonképpen egy „klasszikus” karszalag a 10 év alattiaknak, rá lehet írni telefonszámot is), a kék színű bilétával ellátott jeggyel, ami a 18 éven aluliaknak szól, illetve a felnőttjeggyel.

Ami eddig szabálysértés volt, az most már bűncselekmény, tehát a gyerekeknek is figyelniük kell, hogy milyen döntést hoznak, mert az akár hosszútávon is meghatározhatja az életüket

– mondta Széles Diána, majd megjegyezte, épp emiatt nagyon jó prevenciós program a Moonshine névre keresztelt éjszakai pingpongozás a belvárosban, ahová akár az éjszaka közepén is odatévedhetnek a fiatalok, és kaphatnak felvilágosítást.