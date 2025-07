Mindenki egy helyen, több száz kép az idei Campus Fesztiválról!

Százhúszezernél is többen látogattak ki az elmúlt napokban a debreceni Nagyerdőre. A Campus Fesztivál 2025-ben is fergeteges koncertekkel és programokkal várta a szórakozni vágyókat.

Több, mint százezer ember vett részt az idei Campus Fesztiválon

Forrás: Napló-archív

A Campus Fesztiválon idén is számos népszerű magyar és külföldi előadó színpadra lépett, olyan világsztárok koncertjei várták a bulizókat, mint a The Chainsmokers, John Newman vagy Jason Derulo. A résztvevők először találkozhattak Party Nyunyóval, aki, jelentjük, túlélte a fesztivált, és éppen a fárasztó bulik utáni szabadságát tölti. Ha esetleg nem tudtál részt venni ezeken az őrült napokon, akkor most bepótolhatod, ugyanis elhoztuk a fesztivál hangulatát több száz képen.

Fotókon a Campus Fesztivál 2025 négy napja:

Fergeteges hangulatban teltek a fesztivál napjai, a képeken is látható, hogy mindenki jól érezte magát.

Már a szerdai nap megrengette a Nagyerdőt, fergetegesre sikerült a Campus Fesztivál nyitánya, hoztunk is róla sok-sok képet: