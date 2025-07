Világsztárok a debreceni Campus Fesztiválon! Mutatjuk a csütörtöki felhozatalt!

Szerdán vette kezdetét a Campus fesztivál, már az első napon berobbant a nagyszínpad. Idén is számos hazai és külföldi sztár lép fel a négy napon át tartó eseményen, többek között csütörtök este a Rudimental Feel the Love slágerével berobbant John Newman szolgálja ki a fesztiválozókat.

Már szerdán berobbant a buli a Campus Fesztiválon

Forrás: Czinege Melinda

Legutóbb Ausztriában az Electric House fesztiválon teremtett óriási hangulatot John Newman, akinek az említett slágere után jelent meg a Love Me Again című dala, melyet több nemzetközi elismerésben részesítettek. Minden bizonnyal ez is elhangzik csütörtök este a Campus Fesztivál második napján a 21:45-kor kezdődön koncerten, a Metal-Sheet nagyszínpadon.

Majdnem véget ért a karrierje

John William Peter Newman 1990. június 16-án született az angliai Settle városában. A 35 éves brit énekes, dalszerző, aki a soul-pop és elektronikus zene világában vált ismertté. Nem kevesebb mint 6 millió lemezt adott el csak az Egyesült Királyságban. 2012-ben találtak nála először agydaganatot, majd 2016-ban ismét. Mindkét alkalommal sikeres műtéten esett át. 2020-ban bejelentette, hogy mentális egészsége érdekében szünetelteti karrierjét, de a rajongók örömére újra aktív a zenei életben.

A brit soul-pop énekes előtt a Metal-Sheet nagyszínpadon fellép a Fish!, Ganxsta Zoli és a Kartel, valamint a Tankcsapda, ezen kívül még sok ismert banda színesíti a Campus fellépőinek névsorát, a csütörtöki programtáblát itt találjátok.

A fesztivál ideje alatt igen részletes beszámolókkal, kép és videó anyagokkal készülünk, úgyhogy tartsatok velünk folyamatosan!

Campus Fesztivál 2025: ilyen volt az első nap: