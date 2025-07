Kiheverted már az óriási csütörtöki bulit? Amíg készülsz a Campus péntek estéjére, addig keresd magad a képeken!

Némi túlzással élve a rockereké volt a főszerep csütörtök este, így aki kicsit előre tájékozódott, sejthette, hogy kő kövön nem marad, a debreceni Nagyerdő lombjaitól a fák gyökeréig minden beleremeg majd a kőkemény zúzásba. Tulajdonképpen ahogy beléptünk a főbejáraton, azonnal bakancsos, fekete, pogós szettbe öltözött emberekkel találkoztunk, és nagyon sokan érkeztek tankcsapdás, illetve Lord-logóval ellátott pólóban is. Innen már sejthettük, valami történni fog a színpad előterében, és hogy a közönség megadja majd a módját az éjszakai, önfeledt szórakozásnak. Így is történt, de ne szaladjunk ennyire előre, hiszen ettől jóval részletgazdagabb volt a Campus Fesztivál második (azaz első, mert technikailag szerdán volt a nulladik) napja.

Nagy pillanatból nem volt hiány csütörtök este a Campus Fesztiválon

Forrás: Vida Márton Péter

Campus Fesztivál 2025: a rockzenekarok döbbenetes energiákat szabadítottak fel

Még igazán az esti órákba se léptünk be, s bár nem volt nagyon meleg, egy-egy hideg sörrel vagy koktéllal hűsölő fesztiválozót is kiszúrtunk, akik a Made in Debrecen színpadnál pihentek rá az estére ücsörögve, vagy valamelyik függőágyban fekve. Meg is tehették, hiszen a Impact koncertjét ellazulva és táncra hajazó mozdulatokkal is lehetett hallgatni (egyértelműen utóbbiból volt több), akkor viszont egységesen mozdult meg mindenki, aki figyelemmel kísérte a koncertet vagy csak arra járt, amikor felcsendült a népszerű Pink Floyd-dal, az Another Brick In The Wall.