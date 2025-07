Benéztünk a Campus Fesztivál rejtett zugaiba, hoztunk kulisszatitkokat is! – fotókkal, videóval

Nagyobb tér, megnövelt biztonság, exkluzív szolgáltatások és világsztárok – ilyen felhozatallal várja látogatóit a Campus Fesztivál 2025-ben. Ezekről már korábbi cikkeinkben is olvashattatok, újdonság viszont még mindig van, ugyanis mondhatni, kulisszatitkokat tudtunk meg kedd délelőtt, amikor lehetőséget kapott a sajtó, hogy bejárja a július 16-tól 20-ig tartó rendezvény helyszínét. Jártunk olyan helyeken, ahol tömegek lesznek, olyanon is, ahol reméljük, hogy nem lesznek sokan, és ott is, ahová nem sokan tehetik be a lábukat. Mindegyik területet igyekszünk kicsit közelebbről megmutatni nektek, mert a nagyszínpadtól a kényelmesnek tűnő matracokig bizony bőven tartogat izgalmat szinte minden sarok. Vágjunk bele!

Körbejártuk a Campus Fesztivál helyszínét egy nappal a kezdés előtt

Forrás: Vida Márton Péter

Ezzel fogsz találkozni Campus Fesztivál helyszínén

Az Ady Endre útra esik a Campus Fesztivál főbejárata, itt számolnak majd vissza a startig a szerda délutáni órákban, mígnem szabadjára engedheti mindenki a felgyülemlett gőzt. Innen indultunk útnak mi is, hogy megnézzük, mi várja majd a fesztiválozókat.

Az nagyon hamar, szinte néhány méter megtétele után kiderült, hogy ezerrel folyik az előkészület, mindenütt állványok, rack szekrények, no meg dolgozó emberek, akik azon fáradoznak, hogy minden tökéletesen álljon össze a következő négy napra.

Többek között Miklósvölgyi Péter, a Campus Fesztivál fesztiváligazgatója vezetésével indultunk útnak, s nem is gyalogoltunk sokat, szinte rögtön a bejárat után jobbra találtuk a Fun Zone-t, vagyis azt a helyszínt, ahol a Campus partnercégei játékos, hangulatos formában szeretnék bemutatni magukat a látogatóknak. Hat állomás van összesen, különböző programlehetőségekkel (például ügyességi játékok, kerékcsere), így aki átlépi a „Campus Fesztivál” felirattal ellátott kaput, egyből szórakozhat.

Ha megyünk előre, mintha csak a Nagyerdei Stadion körül szeretnénk sétálni, akkor a Fun Zone-tól nem messze találjuk a Lidlt, ahol tulajdonképpen italt és ételeket is lehet venni, így aki esetleg nem akar gyrost vagy bármi mást enni máshol a költséghatékonyság jegyében, akkor akár itt is jól tud lakni pár ezer forintból, mint a fesztiváligazgató elmondta.