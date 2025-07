Te kifizetnél ennyit egy hamburgerért? És egy jó sörért? Ilyen árakkal találkozhatsz a Campus Fesztiválon!

Te melyik típus vagy? Aki nézi az árakat, amikor szórakozik, vagy oda se neki, carpe diem, érezzük jól magunkat, egyszer élünk, nem? Azt nem mondjuk, hogy bármelyik is igaz rád, mindenképpen csukott szemmel tartsd oda a kártyád a terminálhoz, de érdemes lélekben úgy készülni, hogy nem a spórolás időszakát fogod megélni a debreceni Campus Fesztiválon. Nézzük csak az árakat!

Szétnéztünk, mennyiért ehetsz és ihatsz a Campus Fesztiválon

Forrás: Napló-archív

Campus Fesztivál 2025: ennyiért ehetsz-ihatsz idén

Ha nem is bérlettel vágtál neki az idei Campus Fesztiválnak, viszont a hátralévő két nap valamelyikére, vagy akár mindkettőre eljönnél, mert kíváncsi vagy a The Chainsmokers-re és Jason Derulóra is, akkor felkészítünk, hogy ne csak a belépő árával számolj, hanem azzal is, hogy mennyiért alapozhatsz, kajálhatsz egy hatalmasat, sörözhetsz koncert közben, illetve „shotozhatsz”, vagyis töményezhetsz az afterparty-n.

Indításnak egy fröccs még a melegben? Vagy csak egy pohár száraz fehérbor, tisztán a sztorizós beszélgetés mellé? Ha meghívnád a barátod is, akkor körülbelül 3000 forintot kellene fizetned két-két deciért. A sör (persze, márkától, ízesítéstől, és attól függően, hogy dobozban vagy csapoltan kéred) 1200-1500 forint körül alakul, ráadásul vannak helyek, amelyek olyan újdonságokkal hívják fel a látogatók figyelmét, mint a szűretlen lager, inkább ez a kategória karcolja az 1500 forintot.

„Csak iszunk egyet, nem? Na, iszol egyet velem? Meghívlak!” – ugye, te is hallottad vagy mondtad már ezt? Ha szükséged van egy kis bátorítóra, hogy meggyőzőbbek legyenek a felszedős dumáid, vagy bátrabban mondj igent egy fiúnak, akkor körülbelül 1700 forintot kell fizetni egy illatos és gyorsan csúszó kajszibarackért, csak hogy konkrét példát említsünk.

Megnéztük a Campus Fesztivál árait

Forrás: Napló-archív

Ennyit kell fizetned két főre egy kiadós, koncert utáni vacsiért a Campus Fesztiválon

Ha megéheztél, miután kitomboltad magad, számtalan lehetőség van jóllakni, ezért inkább tételesen sorolnánk fel, hogy mire kell számítani egyes helyeken:

krumplilángos: 3500 forint

hot dog: 2000 forint

hamburger: 3800 forint

egy szelet pizza: 1890 forint

kenyérlángos: 2500 forint

különböző tálak (például BBQ): 3200 forint

jégkrém: van olyan hely, ahol 600 forint

Tehát, ha a pároddal elmentek ma este mondjuk a Margaret Island koncertje után betolni egy krumplilángost meggysörrel, akkor nagyjából egy tízesbe fog kerülni. Egyébként ha sokallod a bódék, az éttermek, vagy az italpultok árait, akkor van Lidl is a Campus Fesztivál helyszínén, ahol „be lehet vásárolni”, mert ott aztán a péksüteményektől kezdve minden van, amivel egy hambi árából bőven jól lehet lakni akár két főnek is – de ez már nyilvánvalóan ízlések és pofonok, sőt, sokkal inkább pénztárca kérdése...