Közösségi összefogás is erősíti a közrendet a hajdú-bihari faluban

Biharnagybajomban a legutóbbi képviselő-testületi ülés nem csupán a pénzügyekről szólt: a rendőrség és a katasztrófavédelem is beszámolót tartott a település közbiztonsági állapotáról. A képviselők elfogadták mindkét előterjesztést, de a rendőrségi jelentésben akadtak aggodalomra okot adó pontok is – közölte a Cívishír. A katasztrófavédelmi jelentés alapján a település és környékének védelme megoldott. A helyi önkéntes tűzoltó egyesülettel szoros az együttműködés, több sikeres, közös akcióról is beszámoltak. A közösség ereje itt kézzelfogható: a balesetek, viharok vagy természeti veszélyek esetén nemcsak az állami, hanem a helyi védelmi szervek is azonnal cselekednek.

A biharnagybajomi önkormányzat a támogatásért cserébe konkrét feladatkat vár el a polgárőröktől

Forrás: Illusztráció: MW-archív

Biharnagybajomban fókuszban van a közrend

A rendőrségi beszámoló már kevésbé volt megnyugtató. Az ülésen jelen lévő püspökladányi rendőrkapitány szerint országos szinten romlik a közrend és közbiztonság állapota, s ez Biharnagybajomban is érzékelhető. A szubjektív biztonságérzet csökkenése is ezt támasztja alá.

A legsúlyosabb problémát a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények jelentik: terjesztés, fogyasztás, valamint a vele együtt járó lopások, garázdaságok. Ezek nemcsak a rendőrségi statisztikákban jelennek meg, hanem a lakossági mindennapokban is. – Zavarja az embereket, ha bódult állapotú lézengőkkel találkoznak, még inkább, ha ezek az emberek belekötnek másokba, vagy eltűnik valami a környezetükből – hangzott el a testületi ülésen.

A képviselők és a polgármester egyaránt hangsúlyozta: a megoldás eszközei ugyan a rendőrség kezében vannak, de az önkormányzat minden rendelkezésre álló lehetőséggel segíti a munkájukat. Ez nem csak deklaráció: a helyi társadalom részéről is érkeznek jelzések a kapitányság felé, ami a kis közösségekben különösen fontos.

A közbiztonság azonban nem kizárólag rendőri feladat. Az önkormányzat 2024-től átalakította a polgárőrség támogatásának rendszerét. A korábban civil szervezeti működést segítő általános támogatás helyett most már direkt megállapodásban határozzák meg, mit várnak el az önkormányzati hozzájárulásért cserébe. Ennek értelmében a polgárőröknek rendszeres járőrszolgálatot kell ellátniuk, bizonyos rendezvényeket biztosítaniuk kell, emellett egyes, kockázatosnak tartott övezetek megfigyeléséről is gondoskodniuk szükséges. A helyi mezőőr is segíti ezt a munkát, aki nemcsak a határban, de a belterület bizonyos részein is nyitott szemmel jár.