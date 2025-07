Ehhez már pofa kell! Bicskanyitogató betörést rögzített egy biztonsági kamera Debrecenben! – videókkal!

Betörés történt Debrecenben, a Liget téren vasárnap délután – hívta fel rá a figyelmet közösségi oldalán Szilágyi Edina, a körzet önkormányzati képviselője. Mint írta, az eset már be lett jelentve a rendőrségnek, a térfigyelő kamerák felvételeit is ellenőrzik, sajnos a Liget Bisztró is károsultja lett a történteknek.

Ehhez már pofa kell! Bicskanyitogató betörést rögzített egy biztonsági kamera a Liget téren!

Forrás: Facebook / Szilágyi Edina

Biztonsági kamera is felvette a Liget téren történt betörést

Az első felvételen jól látható, hogy egy ismeretlen férfi a kertkapuhoz sétál és megpróbál benyitni, majd látszólag továbbáll. Az események ezután gyorsultak fel...

A második videón már az udvaron belül látható az ismeretlen férfi.

Fényes nappal történt betörés Debrecenben, a Liget téren, videó az esetről:

Szilágyi Edina arra kérte a lakosságot, ha bárki érdemi információval rendelkezik az esettel kapcsolatban, az jelezze a rendőrség felé vagy írjon neki privát üzenetet.

