Besenyei Péter elképesztő bemutatója után tolongott a tömeg Szoboszlón! – fotókkal, videóval!

Bár ezen a hétvégén a legtöbb embert a Campus Fesztivál mozgatta meg, vármegyénkben más remek programok közül is kiválaszthattuk a kedvünkre valót. Többek között a levegő bajnokai is szántották az eget a Legendák a levegőben hétvégi programon. A nem mindennapi eseményen felléptek a hazai repülés kiemelkedő alakjai, köztük Besenyei Péter is. Az ismert magyar műrepülő – aki korábban nyert már aranyérmet Európa-bajnokságon, világbajnokságon, valamint Világkupán is – ugyan 2015-ben bejelentette visszavonulást, bemutatóival továbbra is elkápráztat mindenkit, Szoboszlón is rengetegen gyűltek össze, hogy lássák. A tavalyival ellentétben ezúttal már az idő is kegyes volt hozzá!

Elképesztő mutatványokkal kápráztatta el hajdúszoboszlói közönségét Besenyei Péter

Forrás: Tóth Imre

A hét eleji lehűlésnek vasárnap már jele sem volt Hajdú-Biharban, a tikkasztó hőségben sok különleges repülőgéppel – például a világ leggyorsabb UL-gépével, a SHARK-kal, valamint a forradalmi magyar fejlesztésű Magnussal – is találkozhattunk. Az érdeklődőknek még arra is volt lehetősége, hogy különböző típusú repülőgépekkel sétarepülésen vegyenek részt, és madártávlatból csodálhatják meg Hajdúszoboszlót és környékét. Aki az ingyenes rendezvényre kilátogatott, bizonyára nem felejti soha!

A szervezők a gyermekek és felnőttek számára egyaránt készültek különféle szórakoztató és interaktív programokkal. Többek között volt kézműves vásár is, helyiek és környékbeliek kínálták egyedi termékeiket. A Magyar Honvédség bemutatóin pedig betekintést nyerhettünk a katonai élet mindennapjaiba. Találkoztunk olyannal, aki az ország másik részéről érkezett, de voltak például ukránok és lengyelek is.

Mindenki Besenyei Péterre figyelt

Vasárnap 14.30-kor mindenki tekintete egy irányba szegeződött, ugyanis Besenyei Péter pontosan akkor érkezett meg a jól ismert – 15 éve ugyanazzal a géppel jár – járművével, és rögtön elkezdődött a bemutató, amit nagy tömeg csodált meg. Az egyedülálló, ugyanilyen formában megismételhetetlen, körülbelül tizenöt percnyi show-műsor után az emberek vastapssal jutalmazták a pilótát. Aztán következett a számára a várva-várt pillanat: testközelből találkozhattak kedvencükkel, és kérhettek aláírást vagy készíthettek közös képet az ikonnal.

Tolongott a tömeg, mindenki Besenyei Péter közelébe akart kerülni – a kordonok segítettek abban, hogy mindenki sorra kerüljön. A világbajnok hatalmas népszerűségnek örvendett, volt olyan is, aki telefontokra, volt, aki az alkarjára kért aláírást, valaki pedig a repülőgépe egyik szárnyát vitte oda egy aranyat érő dedikálásért. Természetesen a szelfikből sem volt hiány, az egyori versenyzővel sokan szóba is elegyedtek.