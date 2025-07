Hollywoodi forgatókönyv: év elején szívműtét, most Amerikát hódította meg Beke Balázs

A tipikus amerika kép: naplemente, oldtimer és pálmafa

Forrás: Beke Balázs-archív

Az amerikai álom…

Kevés azoknak az embereknek a száma, akik egyszer ne szeretnének eljutni az USA-ba. A fiatalabb generáció számára „ismerősek” lehetnek Los Angeles utcái, hiszen több ismert videójáték is itt játszódik. A fiatal mesterfodrász is kiemelte, nagy álma vált valóra, hogy a nevezetességeket meglátogathatta, szerencsére szabadideje is maradt a feszített munkatempó mellett. – Kívánom mindenkinek, hogy tapasztalja meg, milyen Amerikába utazni. Az első pár óra tényleg olyan volt, mintha egy videójátékba csöppennék. A beléptetés az országba hosszú folyamat volt, mindent megkérdeztek, szerencsére be is jutottam az Államokba. Fáradtság nyilván volt, összesen 17 órát utaztam, de ahogyan megérkeztem, egyből próbáltam átélni az ottani életérzést.

A közbiztonság nyilván nálunk, Magyarországon jobb, történt is egy incidens, de én akkor éppen a hotelben pihentem hála Istennek! Sikerült olyan helyeket és nevezetességeket is megnéznem, mint például Hollywood, Beverly Hills vagy a Rodeo Drive. Nagyon élveztem mind szakmailag, mind pedig kikapcsolódás szempontjából az utat

– folytatta.

Az USA-ban is bizonyíthatott a debreceni mesterfodrász: egy világmárka kampányfilmjének forgatásán vett részt

Forrás: Beke Balázs-archív

Átadna valamit a fiataloknak

Beke Balázs a szalonmunka mellett nagy figyelmet fordít a tanulókra és a feltörekvő generációra. Egyfajta mentorként is segíti a kezdők pályáját. Sőt, a Hedge Hair akadémiáján oktatásokat is szokott tartani. Ahogyan fogalmazott: az amerikai túra a jövőre nézve is sok tanulsággal szolgált számára. – Én csak motiválni szeretném az utammal a fiatalokat, vagy a tanulóinkat. Minden eseménybe bele szeretném csempészni azokat a dolgokat, amelyeket megtanultam az évek során. Októberben lesz egy rendezvényünk Debrecenben, itt is kamatoztathatjuk a tudásunkat.

Mindig azt mondom a tanulóknak is, hogy az alázat és a plusz munka mindig mindennél fontosabb

– mondta.

Beke Balázs végezetül elárulta, rengeteg terve van még a jövőre nézve, több európai helyszínen is megfordulhat még az idén. Amerikával kapcsolatban pedig úgy nyilatkozott, reméli, visszatérhet még az Államokba.

