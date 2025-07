A nagykonyhától a fine dininging: fél évszázad a vendéglátásban

Amikor a vendég belép az étterembe, egy jó pincérnek már ránézésre éreznie kell, hogyan szólítsa meg az illetőt, hogyan kommunikáljon vele, és hogyan nyerje meg ahhoz, hogy a vendég visszatérjen. Egy jó pincér jó pszichológus is egyben. Ahogy a fodrász is sok mindent tud az emberekről, egy felszolgáló is olyan kapcsolatrendszert tud kiépíteni, amire csak nagyon kevesen képesek