Mer nagyot álmodni a hajdú-bihari falu, Debrecennel és Nagyváraddal kerülne egy sorba

Gara Péter polgármester

Fotó: Napló-archív

Kemencés nap, nem látványkonyha

A falu legnagyobb rendezvénye a Kemencés nap, amely nem csupán gasztronómiai esemény, hanem közösségi-történelmi színtér is. A művelődési ház udvarán ott sorakozik több település saját kemencéje, amelyeket még a Kis-Bihar Turisztikai Egyesület épített a kilencvenes évek végén. Zsáka, Furta, Darvas, Vekerd és Bakonszeg kemencéiből érkeznek a sós és édes kelt tészták, az étel pedig körítés ahhoz, hogy a civil szervezetek hagyományőrző csoportjai bemutatkozzanak.

Délelőtt a helyi kultúra szól a színpadról: népdalkörök, néptáncosok bemutatói követik egymást. Délután jönnek a könnyedebb műfajok – operett, nóta, a környékbeli és helyi származású előadók produkciói. Idén a bakonszegi születésű, már-már országos hírű Szűcs Imre is fellép. Az időpontválasztás sem véletlen: augusztus első szombatján már az aratás után vannak, de még az új kenyér ünnepe előtt. Az alkalom így egyszerre szól a betakarításról, a mezőgazdaságról és a közösség ünnepéről.

Kúria, ami nem csak díszlet

A Nadányi-Miskolczy kúria esete akár egy tanmese is lehetne arról, hogy mit lehet kezdeni egy történelmi épülettel, ha se az idő, se a pénz nem a település önkormányzatának oldalán áll.

A falu 2018-ban vásárolta meg a volt téesz egyik utódcégétől a múlt egy darabját, abban a reményben, hogy sikerülhet megőrizni és közcélra hasznosítani. Kis belső tatarozás, nagy remények, még nagyobb költségek. A felújítás azonban több száz millió forintra rúgna, és a fenntartása is legalább ötfős állandó stábot igényelne. A község nem tudta állni a költségeket, jött hát a kompromisszum: a kúriát egy magánszemély vásárolta meg, aki azonban nem beköltözni akar, hanem élettel megtölteni az épületet. A tulajdonos – ahogy a faluvezetés is fogalmaz – nemcsak pénzt fektet be, hanem jelenlétet is, azaz kultúrát, látványosságot hoz a bihari településre. Már idén öt kulturális rendezvényt szervezett: májusban középkori forgatag volt, júniusban retró autókiállítás, júliusban jön a magyar termékek vására, augusztusban bor- és pálinkapiknik, szeptemberben pedig Hunyadi-fesztivál. Ezekhez az eseményekhez a kúria és a hozzá tartozó arborétumszerű kert nyújt teret.