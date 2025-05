Valami készülődik: újabb házakat bontottak le a forgalmas debreceni kereszteződésben

A napokban meglehetősen szokatlan látvány fogadhatta egy debreceni kereszteződésnél az arra járókat. A Budai Nagy Antal utca és a Vámospércsi utcák sarkán két házat bontottak le május első napjaiban, melyek közül az egyik évtizedek óta romos állapotban volt. A munkálatok nem véletlenül történtek, hanem a Vámospércsi út kapacitásbővítésének előkészítésének része, melynek első üteme a Hétvezér, Faraktár és Budai Nagy Antal utcai csomópont átépítése.

Így néz ki jelenleg a Budai és a Vámospércsi sarka

Forrás: Vida Márton Péter

A fejlesztésről már több alkalommal is írtunk, a kérdéses rész az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásaként valósul meg több nagyobb debreceni csomópont átépítésével párhuzamosan. A Vámorpércsi úti kereszteződésnél minden irányból külön jobbra kanyarodó sávot építenek (jelenleg egyetlen ilyen van a Faraktár utcáról a Hétvezérre kanyarodó), valamint átépítik a Zsuzsi Erdei Vasút pályáját is 261 méter hosszan. A csomópontban emellett a közműveket is megújítják és bővítik.