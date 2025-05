Kötelező beszerezni, ha nincs, jön a büntetés – új autós tartozék a láthatáron! – videóval

Életbe vágóan fontos lehet a motorosok számára is

Nem csak a két nyomvonalon közlekedőkre vonatkozhat majd ennek az eszköznek a beszerzése egyébként: a KRESZ szerint a kétkerekű motorkerékpárok esetében nem kötelező az elakadásjelző háromszög használata, a motorosok számára is előnyös lehet a V16 vészvillogó alkalmazása. A motorosok gyakran nehezebben észlelhetők az úton, különösen éjszaka vagy rossz időjárási körülmények között.

Ez már csak azért is lehet életbe vágóan fontos rájuk nézve, mert Horváth László szerint rengeteg a tragédiával végződő motoros baleset.

Ezen a ponton lényegesnek tartjuk közölni – mint ahogy a délmagyar.hu is kiemelte –, hogy vannak olyan európai országok, amelyek szorgalmazzák a V16 vészvillogó bevezetését: Spanyolországban V16 vészvillogó kötelező használata 2026. január 1-től például lép hatályba a többsávos utakon és autópályákon lerobbant járművek esetében, míg Franciaországban és Németországban is ajánlott vagy kötelező lehet bizonyos körülmények között. Itthon még egyelőre nincs erről szó, de mint látjuk, van, aki szakmai szemmel nézve is támogatja az eszköz bevezetését és kötelezővé tételét is (ez pedig azt jelentené, hogy amelyik autóban nincs ilyen, és rajtakapják, büntetés járhat érte).