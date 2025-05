Fontos kérdésben kérik ki a hajdú-bihariak véleményét, hazánk jövője a tét

Ennek apropóján és a háborúban álló Ukrajna integrációjának következményeiről tartottak sajtótájékoztatót csütörtökön délelőtt a debreceni Fidesz-irodában. Kósa Lajos beszédében elmondta, a csatlakozás jelenleg az egyik legfontosabb politikai kérdés, amely hosszú távon meghatározhatja Magyarország sorsát. Az országgyűlési képviselő a biztonsági kockázatokról ejtett szót. Mint mondta, a kommunizmusban a jövőt felfestették elénk, míg a múltat megváltoztatták, a demokráciában ellenben a jövőt nem látjuk előre, a múltat viszont ismerjük. Ebből kiindulva emlékeztetett arra, amikor Kelet-Németország egyesült Németországgal, és ezzel bekerült az Európai Unióba.

Kósa Lajos Ukrajna csatlakozásának biztonsági vetületéről beszélt

Forrás: Kiss Annamarie

Annak ellenére, hogy anyanyelvében és kultúrájában sem különbözött Nyugat-Németországtól, még évtizedekkel később sem sikerült maradéktalanul integrálni. Gyakorlatilag a kedvező feltételek mellett sem tudták Kelet-Németország gazdasági, munkaerőpiaci és egészségügyi problémáit megoldani, ráadásul politikailag is megosztott a két régió

– mutatott rá.

Kósa Lajos párhuzamként hozzátette, Ukrajna már a háború előtt is Európa legszegényebb országai közé tartozott, valamint több millió lakosa hagyta el a hazáját még a pusztítás előtt is. A képviselő szerint Ukrajna saját magát is nehezen tudta fenntartani, előfordult, hogy a nyugdíjat sem tudták kifizetni az állampolgárok számára. Ezzel szemben az országot a korrupció működteti, a politikai rendszerét pedig oligarchák uralják.

Arra is kitért, hogy Ukrajna csatlakozásával Európa eddigi legnagyobb területű és népességű országa próbálna integrálódni. Rámutatott, a csatlakozás akkor történne, amikor az Unió, mint integráló fél, a leggyengébb állapotában van gazdasági, politikai és demográfiai helyzetét tekintve. Ráadásul olyan válságokkal küzd, mint a migráció, a gender-kérdés vagy a biztonságpolitika. Megjegyezte, a tagállamok nagy része teljesen leépítette a hadállományát, ennek ellenére mégis háborúpárti álláspontot képviselnek.

Kósa Lajos feltette a kérdést: vajon miért támogatja Putyin Ukrajna uniós csatlakozását? A képviselő szerint ezzel a politikai ellenfelét, az Európai Uniót igyekszik gyengíteni, hiszen ezzel a szövetség még több támogatást lenne kénytelen Ukrajnának nyújtani. Úgy véli, aki valóban Európa-barát, az nem támogatja Ukrajna tagságát, mivel azzal az Unió összeomlana.

Példátlan segítséget nyújtottak a debreceniek

Széles Diána emlékeztetett arra, a kormány szavazáson keresztül kikéri a magyar emberek véleményét Ukrajna uniós csatlakozásáról. Az alpogármester szerint ez nem csupán egy szavazat, hanem a saját és gyermekeink jövőjét befolyásoló döntés.