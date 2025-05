A reptéri járatok bővüléet hozza a hajdú-bihari turizmus fellendülését

Debreceni VSC: Nem akart bepattanni a labda a kapuba

A mérkőzés első perceiben a Loki akarata érvényesült. Először Dzsudzsák Balázs vállalkozott lövésre, de 25 méterről nem találta el a kaput. Később a fővárosiak is érzékeltették, pillanatok alatt veszélyeztethetnek, ám Lang Ádámék rendre elcsenték a játékszert. Nem volt túl nagy az iram, nem volt túl akciódús a a mérkőzés. Ugyan több játékostól is láthattunk egy-egy szép szólót, de mindkét oldalon nehéz volt feltörni a védelmet. A 18. percben Szécsi Márk beadását követően Brandon Domingues nagy erővel a földre fejelte a labdát, azonban Demjén Patriknak nem akadt dolga. Nagy volt a hőség, a támadásokban talán ezért sem volt elég átütő erő, a 25. minutumban jött is az ivószünet. A folytatásban sem volt túl izgalmas az összecsapás, de a félidő előtt a debreceniek kis híján megszerezték a vezetést.