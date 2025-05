Tovább bővülhet a debreceni repülőtér kínálata, ezek a tervezett járatok!

Az év elején arról írtunk, hogy rekordot ért el Debrecen a vendégéjszakák számában: több mint 19 százalékkal volt magasabb a vendégforgalom, mint 2023-ban. Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség elnöke is arról beszélt nemrégiben, hogy Debrecen egyértelműen a nyertese a nemzetközi turizmus fellendülésének. Szijjártó Péter idén februárban vázolta fel a Haonnak, hogy kiemelt cél a Debreceni Nemzetközi Repülőtér fejlesztése, a külgazdasági és külügyminiszter az évi egymilliós utaslétszámot nevezte meg célkitűzésként. Papp László polgármester is új futópálya tervezéséről írt alá szerződést áprilisban. Azonban nemcsak Debrecen lehet célpont az üdülni vágyóknak, számos látnivaló van egész Hajdú-Biharban. Nemrég például Álmosd is felkerült a turisztikai térképre a kulturális értékeinek köszönhetően.

A turizmus fellendülésével a debreceni repülőtér, így a lakosság is csak nyerhet

Forrás: Illusztráció: Napló-archív

Ezen témákról, a repülőtéri járatbővítésekről és a szálláshelyek helyzetéről beszélgettünk a Hajdú Online podcast stúdiójában, ahol Széles Diána volt a vendégünk. Debrecen alpolgármesterét arról is kérdeztük, minek köszönhető, hogy folyamatosan jelentik be városszerte az új szállodák megépítését, illetve már meglévők felújítását. Érdeklődünk arról, milyen a kihasználtsága a szálláshelyeknek, és valóban indokolt-e az újabb szállodák építése.

Széles Diána, Debrecen alpolgármestere volt a vendégünk

Forrás: Napló-archív

A reptéri járatok bővülését hozza a turizmus fellendülése

Szóba került, hogyan sikerült felépíteni nemcsak a vármegyeszékhely, hanem a térség turizmusát, hogyan határozták meg a gazdasági fejlesztések, a sportrendezvények és a kulturális programok a vármegyeszékhely vonzerejét.

Széles Diána beszélt a debreceni repülőtér jövőjéről és a leginkább keresett járatokról. Szót ejtett azokról az úticélokról, amik mindenképpen a stratégiai tervek között szerepelnek.

Mivel a turisztika nemcsak a szálláshelyeket érinti, hanem szerves része a vendéglátás is, kitértünk a helyi vállalkozások helyzetére. A covid következtében a fogyasztási szokások és a vendéglátás munkaerőpiaci helyzete is átrendeződött, így ez egy fontos fókuszterület. Az alpolgármester egy megoldási lehetőséget is megemlített, ami a kis- és középvállalkozások számára elérhető.