1300 új lakás épül Debrecenben, az is megvan, hogy hol! – látványtervekkel

Az elmúlt években több alkalommal szó volt róla, most a megvalósulás fázisába érkezett a tócóvölgyi és a Derék utcai lakásfejlesztési program, ezzel új korszak kezdődött az otthonteremtésben Debrecenben. Ennek részleteiről sajtótájékoztatón számoltak be május 7-én, szerdán a Régi Városháza polgármesteri tárgyalójában. Papp László szerint az elkövetkező öt év egyik legnagyobb kihívása az otthonteremtés területén jelentkezik, amelyben az önkormányzatnak tevőlegesen is részt kell vennie, és egy cselekvési tervet kell felmutatnia. A polgármester megemlítette, ennek egyik része a keleti városrész fejlesztése, amely a közlekedés és a vízi infrastruktúra fejlesztésére vonatkozik, ahogyan az is, hogy az ingatlanbefektetőket ösztönözve megfelelő szabályozási környezetet hozzanak létre új lakások építésére.

Forrás: Debreceni polgármesteri hivatal

Meggyőződésem, hogy a lakhatási kérdéseket és a lakáspiaci folyamatokat a kínálati oldal erősítésével lehet pozitív irányba elmozdítani. Ahhoz, hogy az ingatlanárak növekedésének az ütemét mérsékelni lehessen, jelentős mennyiségű lakásállomány megjelenésére van szükség

– mondta. Kifejtette, a koronavírus-járvány, az energiaválság és az infláció okozta magas kamatkörnyezet következtében a befektetői szándék visszafogott volt, így a lakásfejlesztések száma nem volt összhangban Debrecen 10 éves gazdasági fejlődésével.

Mint fogalmazott, most azonban elérkezett az az időszak, amikor az önkormányzat a Debreceni Vagyonkezelő Zrt.-vel és más ingatlanfejlesztőkkel közösen egy új korszakot nyit az otthonteremtésben. Rámutatott, az önkormányzati források általában nem elegendőek olyan nagyságrendű ingatlanfejlesztés megvalósítására, amely képes lenne beavatkozni a lakáspiaci folyamatokba. Éppen ezért a saját források mellett külső tőke bevonásával kell megoldani a problémát. Az önkormányzat emiatt két nagy projektet hirdet meg: a Tócóvölgyi és a Derék utcai ingatlanfejlesztési programot. Megemlítette, csak a Tócóvölgy esetében megközelítőleg több tízmilliárdos beruházásról van szó, ami irreális vállalás lenne az önkormányzat számára. Éppen ezért egy nyilvános pályázatot írnak ki a terület értékesítésére. Az elmúlt években a város már elkészítette a terület fejlesztésére vonatkozó terveket.