Se internet, se TV, se telefon! – leállást jelentett be az egyik szolgáltató, Hajdú-Bihart is érinti

Májusban több alkalommal is végez hálózatkorszerűsítést a Magyar Telekom Nyrt. – közölte ügyfeleivel a vállalat. Arról tájékoztatnak, a munkák következtében otthoni internet, TV és telefon szolgáltatásuk szünetelése várható, ennek időtartama változó. Ma, május 8-án is érinti Hajdú-Bihart a Telekom leállása, valamint további napokon is várható kiesés Hajdú-Biharban is. Alább a lista!

Leállást jelentett be a Telekom

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Hálózatkorszerűsítés a Telekomnál

A Magyar Telekom Nyrt. hálózatkorszerűsítést végez az alábbi időpontokban és helyszínen:

május 08. 22:00-től május 09. 06:00-ig: Gáborján, Hencida, Szentpéterszeg, Váncsod településeken (a tervezett üzemidő kiesés ideje: 240 perc)

május 12. 08:00 és 18:00 között: Hajdúsámson, Nyíradony településeken (a tervezett üzemidő kiesés ideje: 30 perc)

május 13. 08:00 és 18:00 között: Hosszúpályi településen (a tervezett üzemidő kiesés ideje: 30 perc)

május 13. 22:00-től május 14. 06:00-ig: Hajdúszoboszló településen (a tervezett üzemidő kiesés ideje: 300 perc)

május 19. 08:00 és 18:00 között: Polgár településen (a tervezett üzemidő kiesés ideje: 30 perc)

május 19. 08:00 és 18:00 között: Tiszacsege településen (a tervezett üzemidő kiesés ideje: 30 perc)

május 20. 22:00-től május 21. 06:00-ig: Csökmő, Újiráz településeken (a tervezett üzemidő kiesés ideje: 300 perc)

Amennyiben a jelzett időszakokon túl is szolgáltatásunkban üzemszünetet tapasztalsz, és rendelkezel digitális elosztóval, akkor kérjük, indítsd újra a készüléket, amelynek segítségével az esetleges hibák megszűnnek. Abban az esetben, ha az észlelt hiba ezután is fennáll, kérjük, hívd ügyfélszolgálatunkat a Magyar Telekom hálózatából díjmentesen hívható 1414-es telefonszámon!

– írják a tájékoztatóban.