Újabb belvárosi palotát újítanak fel. Száz éves lesz, mire elkészül

Alig két hónapja számoltunk be arról, hogy felújítják a debreceni Gambrinus köz és a Piac utcák sarkánál lévő épületet, máris újabb, hasonlóan nagyszabású munkálat kezdődött. A Debrecen belvárosában járók már észrevehették, hogy május elején felállványozták a Szent Anna utca és a Batthyány utca sarkánál lévő palota egy részét. Megkerestük a debreceni polgármesteri hivatalt, válaszukból kiderül, a hazánkban egyedülálló panelprogram keretében az önkormányzat saját forrásból segíti az elöregedett panelépületek felújítását.

Így fest a felállványozott Szent Anna utcai társasház

Forrás: Kiss Annamarie

Kiemelték, ugyanennyire fontos gondoskodni Debrecen építészeti örökségéről is, ezért a város – gazdasági erejéhez mérten a helyi egyedi védelem alatt álló vagy műemlék épületek felújítását is támogatva indította el az Épített Örökség Felújítási Programot 2024-ben, kétszáz millió forintos keretösszeggel

A városkép szempontjából meghatározó jelentőségű – száz éves vagy annál is idősebb – épületek felújítása rendkívül nagy – elsősorban anyagi – kihívást jelent az azokban élő tulajdonosok, lakóközösségek számára. Ez az összeg az általuk vállalni tudott felújítási költségnek nagyjából felét teszi ki. Nem energetikai célú felújításról van szó, hanem városarculati szempontokat figyelembe vevő beavatkozásokról. Ezzel a beruházással szépülni fog a város, ugyanakkor a tulajdonosok számára is kedvező, ugyanis az épületben lévő lakásaik értéke is gyarapszik – írják.