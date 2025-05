Messziről is jöttek, hogy ott legyenek a hajdúszoboszlói strand nyitásánál – fotókkal, videóval

Hajdúsámsonból jöttünk, szeretünk és szoktunk is idejárni. Rábírtuk a szomszédasszonyt is, hogy eljöjjön velünk, és direkt korábban jöttünk, mert a medencében lévő fekvőre ritkán tudunk eljutni. Úgy voltunk vele, hogy megnézünk a majálistól kezdve mindent, már láttuk húsvétkor is, hogy nagyon szép volt a díszítés…