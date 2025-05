Robotok az idősgondozásban? A jövő itt van a küszöbön! – fotókkal, videóval

A robotokkal végzett pszichológiai kísérletek is rendkívül érdekesek. A professzor beszámolt a NAO robot felhasználásával végzett kísérletről.

Bejött az illető, a kísérletvezető pedig azt mondta, hogy az a cél, hogy működjön együtt a robottal. De ez csak a beetetés része volt. Az igazi kísérlet az volt, hogy a kísérletvezető ránézett az órájára, és azt mondta: „Hú, nekem rohannom kell. Te figyelj, kapcsold ki a robotot és zárd be az ajtót.” Miután kiment, a robot azt mondta az embernek, hogy „kérlek, ne kapcsolj ki, mert félek a sötétben”. És az volt a kérdés, hogy hányan kapcsolták ki, mennyi idő alatt. Ez Őrsi Balázs kutatása volt – ő robotpszichológiai témában kutat és a PhD-ját a közeljövőben védi meg.

Keczán László mutatta be nekünk ezeket a guruló robotokat

Forrás: Vida Márton Péter

Egyre megfizethetőbbek a robotok

A humanoid, azaz az emberi testhez hasonló felépítésű robotok elterjedésének egyik akadálya eddig az áruk volt. Korondi professzor szerint azonban ez hamarosan megváltozhat. Mint elmondta, 2025-től a két lábon járó humanoid robotoknak az ára a nyolcadára esett vissza. Még jön egy ilyen változás, és mindenki meg tudja venni. Most még egyébként a legalapabb verzió is körülbelül 7 millió, de már sokan ezt is meg tudnák venni, csak még nem tudja mire használni.

Az egyetem várólistán van az új kínai Unitree robot beszerzésére, amely már megfizethető áron kínál két lábon járó humanoid megoldásokat. Korondi professzor szerint ez új lehetőségeket nyit majd az egyetemi kutatások számára.

Korsoveczki Gyula, tanársegéd a Műszaki karon, beszélt a robotok képességeiről

Forrás: Vida Márton Péter

Emberi robotok vagy robotemberek?

Az emberi formát öltő robotok kapcsán érdekes pszichológiai jelenség a "borzongások völgye" (uncanny valley).

– Ezt én is átéltem, ez egy konferencián volt valahol Ázsiában. Megláttam egy szomorúan ülő hölgyet, és odaléptem hozzá és kértem, jöjjön ki velem, mert zárnak és bezárják. Amikor a szemébe néztem, akkor egy nagyon nagy hidegséget láttam. Látszott, hogy nincs mögötte lélek. Tulajdonképpen egy emberszerű robot volt, és akkor megtanultam, hogy mi a borzongások völgye

amikor egy robot annyira emberszerű, hogy hirtelen nem tudod, hogy robot vagy ember, de valami mégis hiányzik és érzed, hogy nem teljesen emberi

– idézte fel élményeit.