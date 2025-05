Be akarták zárni a hajdú-bihari óvodát, végül nem merte meghozni az önkormányzat a döntést

Kiürült a püspökladányi iskola, ezért jó lesz óvodának

Püspökladányban az óvodák összevonását amellett, hogy a gyermeklétszám az önkormányzat számításai szerint csökken, leginkább egy sajátos helyi adottság sürgeti: jószerivel harmadára-negyedére csökkent a város legnagyobb, alsó és felső tagozatos telephellyel működő általános iskolájának tanulólétszáma. Így a két tagozat kényelmesen elfér a felsősök korábbi patinás épületében, és felszabadult az önkormányzat tulajdonában lévő, körülbelül 40 évvel ezelőtt az akkori „szocialista stílusban” épült kétszintes épület.

Ide akar létrehozni az önkormányzat egy nagy, központi óvodát, azaz a jelenlegi hét telephelyből három lehet – egy az Újtelepen, egy a Petri-telepen és egy a város közepén, a volt iskolaépületben. Ebbe szeretné betagozni az Árpád Óvodát is a fenntartó.

Csakhogy a tervet hallva, a szülők nemhogy erősen tiltakoztak, hanem a püspökladányi óvoda megmentése érdekében aláírásgyűjtési akcióba is kezdtek. Mégpedig – hangsúlyozottan – csak az óvoda, az óvodások érdekeit szem előtt tartva, pártpolitikától mentesen. Az, hogy tiltakozásuk eredményes, jelzi, hogy eddig nem került a képviselő-testület elé az óvoda betagozása. Pedig már az áprilisi ülésen is szerepelt a napirendi pontok között, de akkor kivették onnan azzal, hogy a döntés meghozatala előtt további szempontokat is figyelembe kell venni. Ekkor halasztották május 5-re a döntést. Mint írtuk, ez is elmaradt, ezért a határidők betartásával a jogszabályban előírt május 31-ig nem lehet meghozni a következő tanév óvodai rendjének változásáról szóló rendeletet.

A szakmai is tiltakozott Püspökladányban

A szülők a 13 ezer lakosú városban közel 2 ezer 800 aláírást gyűjtöttek össze azért, hogy az Árpád Óvoda a régi helyén működjön tovább. Az önkormányzat hívott össze szülői értekezletet az iskolaépületből óvodává lett helyszínre, ám a szülők az Árpád utcai intézmény előtt gyűltek össze, mondván, az az ő óvodájuk, miért menjenek máshová. Így a két fél két helyszínen volt, vagyis meghiúsult a szülői értekezlet.

Azért fogtunk össze, hogy az óvodánk a korábbi helyén maradjon. Ebben az intézményben valósult meg az Óvodai Nevelés a Művészetek Eszközeivel programból a néphagyományőrzés, ehhez alakítottuk ki az intézmény berendezéseit, kemencét építettünk az udvarra, segítettünk a kerítés elkészítésében, a fenntartó ehhez szerezte be az eszközöket. Hogy mutatna ez a program egy szocreál épületben? Ráadásul úgy hallottuk, az óvodai csoportjainkat szét akarják szedni, tehát megszűnne az a nevelési program, ami miatt ebbe az óvodába írattuk be a gyerekeinket

– válaszolta kérdésünkre az egyik szülő azon a bizonyos szülői értekezleten. Egy másik szülő tudni vélte, hogy még a kemencét is felépítenék az új helyszín udvarán, csak menjenek a gyerekek, töltsék fel azt a nagy épületet.