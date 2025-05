Ezt még gyakorolni kell! Talán legközelebb sikerülni fog... – fotókkal!

A Debrecenben Hallottam-csoportba ismét felkerült egy pofátlan parkolás. Nem túlzás azt mondani, hogy lassan már ez a gyakori, nem pedig a szabályos parkolás. Kedves sofőrünknek most nem volt elég egy hely, biztosra ment: kettőt is elfoglalt! Természetesen a komment szekció is pillanatok alatt beindult.

Ennek a sofőrnek sem sikerült a parkolás Debrecenben

Forrás: Facebook

Vette a jogosítványát?

A kommenteket olvasgatva volt, aki kijelentette, hogy a sofőr valószínűleg vette a jogosítványát. Egy másik kommentelő egy hasonlóan remek parkolást osztott meg, mutatjuk:

Forrás: Facebook

Volt, aki a sofőrnek adott igazat, mert sajnos tapasztalt már olyat, hogy egy-egy szabályos parkolásnál sérült az autója, mert a szomszédos utasok rányitották az övékre.

Ezek voltak eddig a legpofátlanabb parkolások Hajdú-Biharban

Sajnos egyre gyakoribb, hogy furcsa vagy egyenesen teljesen szabálytalan parkolásokat mutatnak be Debrecenben és a vármegyében egyaránt. A helyzet már olyan gyakori, hogy toplistát is lehetett belőle készíteni.