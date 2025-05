Pihennél, túráznál vagy fesztiváloznál inkább? Hajdú-Biharban minden lehetőség adott egy kiváló nyaralásra!

Kihagyhatatlan élmények, ezt tartogatja még a nyaralószezon Hajdú-Biharban

A Bihar Termálliget termálvizei ízületi problémák és bőrbetegségek kezelésére alkalmasak. A strandfürdő medencéi mellett pezsgőfürdő és gyermekvízi játszótér is található, így a családok teljes körű kikapcsolódást élvezhetnek. A csonkatorony a 12. századi herpályi monostor egyetlen megmaradt épületeleme, amely a középkori építészet remekeként szolgál. A torony közelében található Rhédey-kastély romantikus stílusú épülete kulturális rendezvények helyszíne.

A fentieken túl a horgászok is megtalálhatják a számításaikat, hiszen Hajdú-Bihart érinti a Tisza-folyó, a Keleti-főcsatorna, a Nyugati-főcsatorna és a Berettyó is. A vadászat hódolóinak pedig ajánljuk a Gúthi Erdészet területén található Zöldházat. Mindezek mellett pedig számos tanösvény, kirándulóhely és kerékpáros túraútvonal közül is választhatnak az idelátogatók. Ezekről itt írtunk bővebben: