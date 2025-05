Bárándról a Karmelitába – Nagy János, Orbán Viktor legközelebbi munkatársa így látja Hajdú-Bihar helyzetét

Rendszeresen nézem a mérkőzéseket. Ha időm engedi, akkor személyesen is, akár itt, Debrecenben, de időnként idegenbe is elkísérem a csapatot. Nehéz helyzetben van a Loki, és mindent meg kell tennünk a következő fordulókban, hogy kiharcoljuk a bennmaradást. Azt gondolom, hogy az öltözőben rend van, a vezetőség pedig tudja, mit kell tennie. Úgy látom, hogy a doyen, Dzsudzsák Balázs megtalálta a megfelelő helyét, most már csak az a picike szerencse kellene, hogy átlendítsen bennünket a bennmaradást érő, legalább tizedik helyhez. Én rendíthetetlenül szurkolok, rajtam, mint szurkolón, nem fog múlni semmi!