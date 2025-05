Múltidéző est a debreceni vidámpark hőskoráról

Immár 65 éve, 1960. május 13-án avatta fel a debreceni vidámparkot Kádár János, az ország akkori vezetője, aki tett is egy kört a nagyerdei kisvonaton az úttörővasutasokkal. Az átadás tiszteletére lesz a témája a Méliusz Helytöri Klubnak a Nagyerdei Kultúrpark története és az immár egyetlen hazai vidámpark legendás régi játékeszközei, akárcsak az állatkert és a fejlesztések is. Az évforduló napján, május 13-án 17 órától minderről dr. Nagy Gergely Sándor, a kultúrpark ügyvezető igazgatója beszél, és természetesen a közönség kérdéseire is válaszol a Bem téri könyvtár II. emeleti helytörténeti részlegében. A múltidéző programon díjtalanul vehetnek részt az érdeklődők.

A vidámpark régi játékairól is szó lesz az esten

Forrás: Méliusz Könyvtár-archív

