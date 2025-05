Pecsétgyűrűtől a PS4 játékkonzolig minden megtalálható – ezúttal is hatalmas a tömeg a Mihály-napi vásáron – fotókkal

Bőséges kínálat, változó árak

A napsütéses időben kellemes meleg volt, viszont az árnyékban igencsak lehetett fázni. De hát ilyen ez a tavasz – cserébe rengeteg áruféleséggel találkozhat az ember: alsóneműtől kezdve ruhákon, mézen, játékokon, csokoládén, ékszereken át táskákig minden kapható. Különösen sok ékszerárus kínálja portékáját, mellettük kézműves termékek széles választéka is helyet kapott.

Az árak igen változatosak: egy póló 3500 forintba, egy metál- és bőrkarkötő 2600 forintba kerül. Az ékszerek közül kiemelkedett például egy 24000 forintos ezüstnyaklánc, míg a „zsákbamacska” ékszereket már 500 forintért is meg lehetett vásárolni. A plüssrajongók örömére 2500 forintért plüss teknős, 3500 forintért pedig kapibara figura is kapható. A férfiak számára 5000 forintért pecsétgyűrűt kínáltak az árusok, vagy 3600 forintért poliészter fekete táskákat.

Az építkezők 3800 forint/négyzetméter áron lábazatköveket is találhatnak, míg a videójátékok szerelmesei 80 ezer forintért PS4 konzolt vásárolhatnak három hónap garanciával. Aki enni szeretne, különleges sajtokat, kürtőskalácsot, hurkát és kolbászt is kóstolhat, vagy akár 2500 forintért egy doboz friss epret is hazavihet.

Sok finomság is kapható a vásárban

Fotó: Czinege Melinda

Az árusok sok érdeklődőt, kevesebb vevőt találtak

Bulárda György már tizenöt éve folyamatosan eljár a debreceni vásárokba. Vállalkozásában saját gyártású ruhákat forgalmaz. – Mi magyar termékeket gyártunk, '83 óta van varrodánk, és ezeket a termékeket csak mi gyártjuk, csak mi forgalmazzuk – magyarázta büszkén.

Elmondta, hogy korábban nem volt szükséges vásárokra járniuk, mivel a kereskedők sorban álltak náluk az áruért, de az idők változásával nekik is alkalmazkodniuk kellett. Termékeik minőségét hangsúlyozva kiemelte. – A férfitermékeink tiszta, fésült pamutok, a legjobb minőségűek!

A visegrádi Fodor Zsóka kézműves termékekkel és acélékszerekkel érkezett. Bár ez csak a második alkalom, hogy részt vesz a Mihály-napi vásáron, már megvannak a tapasztalatai. – Tényleg nagyon sok érdeklődő van, de egyszerűen úgy érzem, mintha csak ilyen bemutatóra lennék itt. Tehát érdeklődők vannak, de mivel nagyon sok a kereskedő, ezért nagyon sok a választék és nem olyan sok a vevő – mondta.