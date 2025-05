Nehéz volt az egyenes, de a vége görbülni fog – debreceni diákok a matekérettségiről – videóval

A tegnapi magyarvizsgák után kedden a 2025-ös matematikaérettségi nehézségeiről kérdeztük a debreceni diákokat. Változatos tapasztalatokról számoltak be a két részből álló feladatsor kapcsán, melynek első egysége a szokásos típusfeladatokat tartalmazta, míg a második inkább életszerű problémákra fókuszált.

Terdik János, Béres Nóra Szilvia és Tiba Kristóf sikeresen letudták a matematikaérettségit

Forrás: Czinege Melinda

Terdik János, a Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium egyik végzős diákja korábban emelt szintű matematikavizsgán gondolkodott, de végül a középszintű mellett döntött. – Először emelt matematikára akartam menni, aztán maradt a középfokú, szóval én annyira sokat nem készültem – vallotta be, majd hozzátette, hogy iskolájukban megfelelő felkészítést kaptak az órákon, sok gyakorlófeladattal.

Izgalmak a matematikaérettségi napján

Tiba Kristóf, bár sokat készült az érettségire, elmondta, hogy a vizsgahelyzet őt is stresszelte.

Talán kevésbé izgultam ezen, mint a többi érettségin, de azért a vizsgadrukk nem maradt el. Összességében elégedett vagyok a teljesítményemmel.

A felkészülési módszerekről is kérdeztük a tanulókat: Béres Nóra Szilvia, aki szintén idén érettségizik, az előző évek feladatsorait oldotta meg és online videókat is nézett. – Itt az iskolában is rengeteg feladatot oldottunk meg órán – tette hozzá.

A feladatok nehézségét illetően megoszlottak a vélemények. Nóra számára az első egység bizonyult nehezebbnek, mint amire számított, de a második részben több olyan feladat is volt, amiknek örült. – Bízok a legjobbakban – fogalmazott optimistán.

Tiba Kristóf az egyenes egyenletet és a vektoros feladatot találta nagyobb kihívásnak, Terdik János pedig úgy érezte, hogy egy feladatra biztosan rossz választ adott, viszont a többit sikerült jól megoldania.

A Szent József végzőseivel beszélgettünk

Forrás: Czinege Melinda

Továbbtanulási tervek vannak

A három végzős mindegyike szeretne továbbtanulni. Terdik János az ELTE Gazdaságtudományi Karára, nemzetközi gazdálkodás szakra jelentkezett. – Nekem a matek az elég fontos, de ugye, emellett történelmi érettségit fogok írni, mert az emelt szintű matematikaérettségit egy nagy ugrásnak tartottam volna és nem lett volna időm felkészülni – magyarázta.