Döbbenetes, mekkora májusfát állított egy 8 éves kisfiú Hajdúszováton – fotókkal!

A májusfa állítása egy különleges népszokás, melyet országszerte rengetegen ápolnak még napjainkban is. Bár korbéli megkötés e mögött a szép hagyomány mögött sosem húzódott, azért megmosolyogtató látni, amikor a legfiatalabb generációk képviselői is részt vesznek eme szép, évszázados hagyományban. Így történt ez legutóbb Hajdúszováton is, a Debrecenhez közeli faluban a 8 éves Kende is májusfát készített szíve választottjának. A fiú édesanyjától azt is megtudtuk, Kende és Bogi 4 évig voltak óvodás csoporttársak, ez idő alatt kedvelték meg egymást, így kézenfekvő volt, hogy Kendéék a májusfa állítás népszokásának hódolva tegyék emlékezetessé az idei május 1-jét.

A májusfa díszítése sem okozott problémát, lufik és szalagok sokasága került a tőről metszett fára

Forrás: olvasói fotó

A szülei ismertették meg vele a májusfa állítás hagyományát

Az édesapjától hallott Kende erről a szép hagyományról. Anno, az udvarlási fázisban, még mindennek az elején, ő is májusfával lepett meg engem

– osztotta meg a büszke édesanya.

Remek fogadtatásban részesült a szépen feldíszített májusfa

Forrás: olvasói fotó

A néphiedelem egyébként úgy tartja, a fa magassága kifejezi a legény szeretetének mértéket is.

