Nem divatkutya, de egy családot semmi nem tudja védeni úgy, mint ez a magyar fajta

Kell félni a kuvasztól?

Attila azt mondja, a kuvasz lelkülete olyan, mint a magyar emberé. A gazda nagyon fontos az életében, de nem bírja a rossz bánásmódot. Ha szeretik, ő is szeret. Egy családban semmi nem tudja védeni úgy a kis gyereket, mint egy becsben tartott kuvasz.

Ha egy gazda azonban agresszív a kuvaszával, ellátja a baját, okkal vagy ok nélkül, mert rossz ember vagy éppen többet ivott a kelleténél, akkor egy idő után a kutya is azzá válik. Tévhit, hogy a kuvasz a természetéből adódóan agresszív – állítja határozottan Attila, aki szerint ez azért terjedt el, mert régen sokan azért tartottak kuvaszt, hogy támadjon, harapjon, és így is nevelték. Egy jól nevelt kuvasznak akár a szájába is bele lehet nyúlni, és ezt meg is teszik például a bírók a versenyeken.

Hány kuvasz él Magyarországon?

Kevés! – válaszolja a kérdésünkre Attila. Kis populációjú fajtáról beszélünk – teszi hozzá. Jobb a fajta helyzete, mint a komondoré, de évente körülbelül 180 törzskönyvezett kölyök születik csak, ami közel van a kihalási fázishoz, ráadásul folyamatosan csökken az egyedszám, és egyre kevesebb a tenyésztő is. Nagytestű kutya, sokan nem vállalják a tartását sem, egy tacskót például sokkal olcsóbb etetni.

Nekem az a célom, hogy juhászok mellé helyezzek ki kuvaszokat. Erdélybe még nem sikerült, de Magyarországra már igen. Ajándékba adom, dolgozzanak, nézzük meg, beválnak-e?

Manapság egy jó génállományú kuvaszkölyök ára 150 és 200 ezer forint között mozog. Csak érzékeltetésül: egy hasonló tacskó 600-700 ezer forint. A minden babért learató Ajándék kölykeiért egy kisebb vagyont fizetnek? – kérdeztük Bak Attilától. Azt válaszolja erre, többen keresték már fedeztetés céljából, de őt elsősorban nem a pénzszerzés motiválja, hanem – magyar fajtáról lévén szó – az elhivatottság, a nemzeti érzület. Ha el is ad egy kutyát, megnézi, milyen helyre kerül, mit akarnak vele csinálni. Ha úgy érzi, a fajta érdeke sérülhet, akkor inkább el sem adja a kölyköt. Ennek jegyében több fedeztetésre való felkérést is visszautasított már. Mert megkülönbözteti a tenyésztőt és a szaporítót.

Nagy a vita a tenyésztők között, hogy a minőségre vagy a mennyiségre koncentráljunk. A fajtának szerintem az előbbi válik az előnyére. Tenyészthetünk bármikor fehér, kuvasznak kinéző kutyát, de akkor egy idő után elvész a történelmi fajtajelleg

– így Bak Attila, akinek a távlati célja, hogy kuvaszra specializálódott küllembíró legyen.