Elmarad az anyák napi sokadalom, a kormányhivatalt okolja a böszörményi városvezetőség, reagált a hatóság!

Sajnálattal értesítette Hajdúböszörmény lakóit a városvezetőség április 30-án, hogy a május 3-ára, a Vásár térre tervezett anyák napi sokadalom elmarad a kormányhivatali szakhatósági engedélyek hiánya miatt! Mint a település hivatalos oldalán írják, nagyságrendileg 3 ezer embert vártak volna az eseményre, nagyon sok mindent előkészítettek és számos szakhatósági engedély és szerződés volt a birtokukban. Ugyanakkor hosszan sorolják azt is, milyen dokumentumokat hiányol a kormányhivatal, hozzátéve, „lehetett volna másképp is…”

Egy korábbi rendezvény Hajdúböszörmény főterén. Ezúttal is sok emberre számítottak

Fotó: Illusztráció: Napló-archív

A Haon érdeklődésekre a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal reagált a böszörményi kifogásokra. Szerintük „Hajdúböszörmény önkormányzata azt sem tudja, mire kért engedélyt”.

Tájékoztatásuk alapján a hajdúböszörményi önkormányzat nem egyszerűen a május 3-i anyák napi sokadalomra nyújtott be kérelmet, hanem egy komplett piac-, és vásársorozatra.

Könnyen belátható, hogy a kettő egyáltalán nem ugyanaz, ahogy az is, hogy ez utóbbira sokkal szigorúbb jogszabályi előírások vonatkoznak, mint egy egyszerű szabadtéri rendezvényre

– hangsúlyozzák.

A kormányhivatal szerint már korábban is voltak problémák

Mint írják, nem elhanyagolható az sem, hogy az önkormányzat kérelmét a népegészségügyi és az élelmiszerlánc-biztonsági hatóságok április 29-én kapták meg, ami hemzsegett az olyan hiányosságoktól, amik teljesülésétől semmilyen körülmények között nem lehet eltekinteni, különösen nem a ragadós száj- és körömfájás miatt jelenleg az országban fennálló járványügyi helyzetben. A hatóságok a legrövidebb időn belül, még másnap (!) felhívással éltek az önkormányzat felé.

„Az állításokkal ellentétben április elején nem ez, hanem az önkormányzat által ezer fős részvevői létszámmal tervezett húsvéti rendezvényre vonatkozó kérelmet nyújtották be, amit a szakhatóságok egyébként engedélyeztek is. Sajnos azonban az engedélyezett létszám ellenére a hatóságok információi szerint a vásáron több mint 2500 fő vett részt. Emellett lakossági panasz is érkezett az eseménnyel kapcsolatban, amit a hatóságok jelenleg vizsgálnak. Minden ettől eltérő állítás hamis, és csak megtévesztést szolgálhat” – tették hozzá.